Яндекс расширит переводчик. В сервис добавят 20 языков

Яндекс добавит в переводчик более 20 языков народов России Команда Яндекса, совместно с Федеральным агентством по делам национальностей и региональными языковыми институтами, анонсировала амбициозный проект по расширению языкового охвата фирменного переводчика — в течение трех лет в сервис планируется добавить более 20 языков народов России.