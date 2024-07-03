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Яндекс расширит переводчик. В сервис добавят 20 языков

Яндекс расширит переводчик. В сервис добавят 20 языков

Яндекс добавит в переводчик более 20 языков народов России Команда Яндекса, совместно с Федеральным агентством по делам национальностей и региональными языковыми институтами, анонсировала амбициозный проект по расширению языкового охвата фирменного переводчика — в течение трех лет в сервис планируется добавить более 20 языков народов России.

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