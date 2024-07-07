Baza: в Курске отец поджег сына в наказание за шалость

В Курске отец поджег девятилетнего сына в качестве наказания. До этого в рамках экспериментов мальчик, играя со спичкой, нечаянно поджег разлитый на полу спирт, чем нанес травму своей годовалой сестре, сообщили в telegram-канале Baza.
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