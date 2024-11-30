Бастрыкину доложат о деле мигранта, заманившего девочку в подсобку

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении мигранта из Таджикистана, который заманил девятилетнюю девочку в подсобку в Екатеринбурге.
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