Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) на контролируемой Киевом территории Херсонской области нападают на детских площадках на женщин с детьми, чтобы выманивать их мужей и насильно мобилизовывать в Вооруженные силы Украины (ВСУ), об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.