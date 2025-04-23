Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Подполье рассказало о новой тактике сотрудников ТЦК на Украине

Подполье рассказало о новой тактике сотрудников ТЦК на Украине

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) на контролируемой Киевом территории Херсонской области нападают на детских площадках на женщин с детьми, чтобы выманивать их мужей и насильно мобилизовывать в Вооруженные силы Украины (ВСУ), об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

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