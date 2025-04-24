В Салехарде застройщики и банкиры обсудили стратегию строительства жилья в ЯНАО

В Салехарде провели круглый стол «Стратегия жилищного строительства Ямала на период до 2030 года». Участники обсудили программу «Арктическая ипотека» и сложности при льготном кредитовании и предложили возможные пути их решения.
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