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Белый дом не отменил запрет ВСУ на удары вглубь РФ американским оружием

Белый дом не отменил запрет ВСУ на удары вглубь РФ американским оружием

Президент США Джо Байден не отменил запрет для ВСУ на удары вглубь России американским оружием, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 24 сентября на брифинге в Генассамблее ООН.

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