Провинции Китая ведут жестокую конкурентную борьбу за привлечение туристов

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Провинции Китая конкурируют между собой, чтобы привлечь больше туристов. Многочисленные короткие видеоклипы, размещенные местными властями в социальных сетях, привлекают широкое внимание пользователей сети по всему Китаю.