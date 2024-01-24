Провинции Китая ведут жестокую конкурентную борьбу за привлечение туристов

Провинции Китая конкурируют между собой, чтобы привлечь больше туристов. Многочисленные короткие видеоклипы, размещенные местными властями в социальных сетях, привлекают широкое внимание пользователей сети по всему Китаю.
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