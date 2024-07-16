Женщина снимала дом у родителей, но съехала, когда пришлось платить еще и за брата

Нередко причиной семейных драм являются деньги. Главная героиня этой истории жила в свое удовольствие в доме своих родителей, платя им лишь часть рыночной стоимости аренды и планируя выкупить у них это жилье.
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