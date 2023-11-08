Ракеты AGM-114 Hellfire в FJB. Известные и новые

Вертолет AH-64D с ракетой AGM-114 с нехарактерной окраской и комплектацией Одним из основных вооружений армейской авиации вооруженных сил Израиля является управляемая ракета «воздух-земля» AGM-114 Hellfire американского производства.
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