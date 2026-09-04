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МОСИНФОРМ

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Фотовыставка к юбилею издания книги «Москва и москвичи» открылась на Трубной площади

Фотовыставка к юбилею издания книги «Москва и москвичи» открылась на Трубной площади

К столетию первого издания знаменитой книги Владимира Гиляровского «Москва и москвичи» на Трубной площади откроют фотовыставку под открытым небом.

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