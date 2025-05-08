Утвержден список песен о Великой Отечественной войне для бесплатного использования

В него вошли 53 композиции Правительство России утвердило перечень песен, посвящённых подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, которые можно бесплатно использовать во время праздничных мероприятий.
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