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Петербургский дневник

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Утвержден список песен о Великой Отечественной войне для бесплатного использования

Утвержден список песен о Великой Отечественной войне для бесплатного использования

В него вошли 53 композиции Правительство России утвердило перечень песен, посвящённых подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, которые можно бесплатно использовать во время праздничных мероприятий.

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