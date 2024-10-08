Steak Lovers
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Steak Lovers

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Гениальная закуска из помидоров: за 5 минут уже на столе

Гениальная закуска из помидоров: за 5 минут уже на столе

Эта моментальная закуска идеально подходит для летнего обеда или пикника. В ней сочетаются спелые помидоры, свежий базилик и кинза, а легкий соус на основе оливкового масла и чеснока придаёт блюду особый аромат.

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