Гениальная закуска из помидоров: за 5 минут уже на столе

Эта моментальная закуска идеально подходит для летнего обеда или пикника. В ней сочетаются спелые помидоры, свежий базилик и кинза, а легкий соус на основе оливкового масла и чеснока придаёт блюду особый аромат.
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