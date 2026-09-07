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Аргументы недели

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Константин Богомолов: На все руки... не от скуки

Константин Богомолов: На все руки... не от скуки

Известный в творческих и околотворческих кругах столицы режиссер, худрук сразу двух театров — «На Бронной» и Сцены «Мельников», — Константин Богомолов, похоже, решил ответить своим недоброжелателям не ядовитым сарказмом, что всегда было ему присуще, а работой над новыми постановками.

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