Константин Богомолов: На все руки... не от скуки

Известный в творческих и околотворческих кругах столицы режиссер, худрук сразу двух театров — «На Бронной» и Сцены «Мельников», — Константин Богомолов, похоже, решил ответить своим недоброжелателям не ядовитым сарказмом, что всегда было ему присуще, а работой над новыми постановками.