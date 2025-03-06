Израильские учёные смогли подтвердить библейскую притчу об Армагеддоне

Они нашли артефакты времён сражения при Мегиддо больше 2600 лет назад.Израильские археологи нашли новые свидетельства, подтверждающие известный библейский рассказ о гибели царя Иосии от рук египетских войск в битве при Мегиддо около 2600 лет назад.