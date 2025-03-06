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Израильские учёные смогли подтвердить библейскую притчу об Армагеддоне

Израильские учёные смогли подтвердить библейскую притчу об Армагеддоне

Они нашли артефакты времён сражения при Мегиддо больше 2600 лет назад.Израильские археологи нашли новые свидетельства, подтверждающие известный библейский рассказ о гибели царя Иосии от рук египетских войск в битве при Мегиддо около 2600 лет назад.

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