Зачем нужен «период охлаждения» при сделках с недвижимостью

Деньги за проданную квартиру собственник сможет получить только спустя семь дней после проведения сделки — этого периода будет достаточно, чтобы продавец убедился, что не стал жертвой мошенников или успел выйти из-под их влияния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии