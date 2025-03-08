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Парламентская газета

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Зачем нужен «период охлаждения» при сделках с недвижимостью

Зачем нужен «период охлаждения» при сделках с недвижимостью

Деньги за проданную квартиру собственник сможет получить только спустя семь дней после проведения сделки — этого периода будет достаточно, чтобы продавец убедился, что не стал жертвой мошенников или успел выйти из-под их влияния.

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