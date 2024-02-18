Милохин заявил, что испугался в дебютном боксерском поединке

Российский тиктокер Даня Милохин после победы над индийским блогером Аджмала Хана на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае в обращении к своим подписчикам в социальной сети рассказал о своих эмоциях от дебюта в боксе и признался, что поединок прошел не так, как он планировал.