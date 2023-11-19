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«Психологическая операция» Украинская разведка высказалась о побеге летчика ВСУ на истребителе в Россию

«Психологическая операция» Украинская разведка высказалась о побеге летчика ВСУ на истребителе в Россию

ГУР Украины: бегство пилота в Россию стало психологической операцией Фото: Gleb Garanich / Reuters В Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины оценили переход летчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сторону России.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Надеюсь что его семья в безопасности
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