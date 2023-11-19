«Психологическая операция» Украинская разведка высказалась о побеге летчика ВСУ на истребителе в Россию

ГУР Украины: бегство пилота в Россию стало психологической операцией Фото: Gleb Garanich / Reuters В Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины оценили переход летчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сторону России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии