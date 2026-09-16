Минтранс представил новый знак парковки для многодетных семей

Фото: max.ru/mintransrussia Министерство транспорта России представило на Международном фестивале молодежи новый дорожный знак, обозначающий парковочные места для многодетных семей.
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