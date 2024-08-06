Перевозчиков в Петрозаводске никто не контролирует

У жителей столицы Карелии остается все меньше надежды на исправление ситуации в сфере общественного транспорта Текст: Елена Малишевская После провала транспортной реформы в Петрозаводске все чаще стали использовать выражение «транспортный коллапс».
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