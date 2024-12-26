Россия выступает за деполитизацию экономических вопросов и готова поставлять газ в ЕС. Однако Киев прекращает транзит и таким образом «клюет руку» Европы, поскольку цены на топливо там неизбежно вырастут.
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