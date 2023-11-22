В Крыму разыскивают краснокнижного амурского тигра

Росприроднадзор ведёт поиски краснокнижного тигра на территории Республики Крым. В адрес Южного межрегионального управления Росприроднадзора поступили материалы свидетельствующие, что на территории полуострова был замечен краснокнижный тигр.
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