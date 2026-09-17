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Аргументы и Факты

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Пожар на складе «Квартала 95» мог уничтожить сценические костюмы Зеленского

Пожар на складе «Квартала 95» мог уничтожить сценические костюмы Зеленского

Бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в эксклюзивном комментарии для aif.

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