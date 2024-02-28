Ситуацию с учительницей из Куйбышева прокомментировала министр Жафярова

О конфликте жителя города Куйбышева и учителя одной из местных школ продолжают говорить новосибирцы. Представители педагогического сообщества встали на защиту женщины: ничего непристойного в снимках со свадьбы нет.
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