Головкин и Мурата уложились в вес

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и обладатель пояса WBA Super в этом дивизионе Риота Мурата (16-2, 13 КО) прошли процедуру взвешивания перед своим поединком.