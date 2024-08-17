Заместитель начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю был отстранен от должности после ареста по делу о коррупции

В результате расследования коррупционного скандала заместитель начальника Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по Краснодарскому краю полковник внутренней службы Сергей Симоненко был отстранен от должности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии