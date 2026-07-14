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ИА Регнум

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WSJ: ужесточение санкций против РФ позволит Трампу ввести пошлины для КНР и Индии

WSJ: ужесточение санкций против РФ позволит Трампу ввести пошлины для КНР и Индии

Разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) законопроект позволит президенту США Дональду Трампу ввести таможенные пошлины в размере до 100%, в том числе против Китая и Индии.

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