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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная России представила форму от Jogel. Домашняя посвящена Жар-птице, выездная вдохновлена «стихией холода»

Сборная России представила форму от Jogel. Домашняя посвящена Жар-птице, выездная вдохновлена «стихией холода»

Новую форму для сборной разработал российский бренд Jogel. Команда сыграет в новой форме в мартовских товарищеских матчах против Сербии и Парагвая в Москве.

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