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Лавров предложил участникам симпозиума порассуждать о появлении совести у Запада

Лавров предложил участникам симпозиума порассуждать о появлении совести у Запада

Экспертам научно-фантастического симпозиума "Создавая будущее", который проходит в Москве, стоит порассуждать на тему пробуждения совести у западных стран, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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