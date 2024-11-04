Лавров предложил участникам симпозиума порассуждать о появлении совести у Запада

Экспертам научно-фантастического симпозиума "Создавая будущее", который проходит в Москве, стоит порассуждать на тему пробуждения совести у западных стран, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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