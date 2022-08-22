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В Астраханской области «Метеорит» обеспечил проход танков ЮВО через минное поле условного противника

В Астраханской области «Метеорит» обеспечил проход танков ЮВО через минное поле условного противника

В ходе практической части мероприятия специалисты провели инженерную разведку местности на пути следования колонны, используя современные миноискатели «Коршун», а также защитные костюмы сапера «Сокол».

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