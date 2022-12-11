Искусственный интеллект преобразил лица Таркана и президента Турции Эрдогана

Время не стоит на месте, и теперь вы можете создавать шедевры в короткие сроки, не выходя из дома и не заказывая что-то эксклюзивное у художников.
Популярные статьи
- Россия не передаст под управление МАГАТЭ Запорожскую атомную электростанцию не только причине отсутствия у агентства соответствующего опыта, но и потому, что такой шаг означал бы «сдачу» ее киевскому режиму, занимающемуся ядерным терроризмом
- Трудно вообразить, сколько героев Великой Отечественной войны остались незамеченными, а их поступки канули в Лету
- Президент РФ Владимир Путин предлагает создать координационный механизм в рамках газового союза, который включил бы в себя Россию, Казахстан и Узбекистан
Свежие комментарии