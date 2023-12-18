Не только машины: шесть петербуржцев обратились за помощью к врачам после «сосулькопада»

С пришедшей в город оттепелью петербуржцам пришлось буквально бороться за жизнь. С пришедшей в город оттепелью петербуржцам пришлось буквально бороться за жизнь: у кого-то пострадали автомобили, кому-то затопило двор дома, а кто-то получил по голове сосулькой, упавшей с крыши.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии