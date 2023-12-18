78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    А это не тот остров, который сам от них сбежал?Финляндия выстави...
  • Татьяна Татьяна
    Мало того ,что совершил мигрант преступление,так теперь лечить его будут за наши деньги.Ввыдврять их надоУстроивший смерте...
  • Кин Кинский
    Блядство и сатанизм поощряемый обществом приведет к намного более пагубным последствиямПодозреваемый в р...

Не только машины: шесть петербуржцев обратились за помощью к врачам после «сосулькопада»

С пришедшей в город оттепелью петербуржцам пришлось буквально бороться за жизнь. С пришедшей в город оттепелью петербуржцам пришлось буквально бороться за жизнь: у кого-то пострадали автомобили, кому-то затопило двор дома, а кто-то получил по голове сосулькой, упавшей с крыши.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх