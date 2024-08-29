Все смешали и в духовку: ленивый кабачковый пирог за 5 минут подготовки

Кабачковый пирог идеальный пример блюда, которое готовится буквально в два счета. Все ингредиенты просто смешиваются вместе и сразу отправляются в духовке, причем для начинки берутся продукты, которые уже, скорее всего, у вас есть.
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