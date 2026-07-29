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Скандал с избиением туристки разделил грузин на «европейских» и настоящих

Скандал с избиением туристки разделил грузин на «европейских» и настоящих

ИА Регнум ИЛЬЯ МАКСИМОВ - специально для ИА Регнум. Скандал в отеле Agarani Estate в Грузии разгорелся с такой скоростью, что позавидовал бы любой профессиональный пиарщик.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;в традиционной грузинской культуре мужчина, поднимающий руку на женщину, — позор для семьи. &quot;-они же стремятся в Гейропу! Какая ТРАДИЦИОННАЯ?? Скоро традиционной станет НЕтрадиционная.  -Генацвале, жену позови! -Вахтанг, тебя зовут...
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1 м.
Владимир Витковский
... обычное явление для этого недоразумения, неужели кто-то думал, что будет по-другому, нечего нпо помойкам ездить...
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1 м.
ВВ
Владимир Витковский
... Вы в корне не правы, это в из нравах...
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1 м.