ИА Регнум ИЛЬЯ МАКСИМОВ - специально для ИА Регнум. Скандал в отеле Agarani Estate в Грузии разгорелся с такой скоростью, что позавидовал бы любой профессиональный пиарщик.
Скандал с избиением туристки разделил грузин на «европейских» и настоящих
Комментарии
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М
ММ
"в традиционной грузинской культуре мужчина, поднимающий руку на женщину, — позор для семьи. "-они же стремятся в Гейропу! Какая ТРАДИЦИОННАЯ?? Скоро традиционной станет НЕтрадиционная. -Генацвале, жену позови! -Вахтанг, тебя зовут...
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1 м.
Владимир Витковский
... обычное явление для этого недоразумения, неужели кто-то думал, что будет по-другому, нечего нпо помойкам ездить...
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1 м.
ВВ
Владимир Витковский
... Вы в корне не правы, это в из нравах...
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1 м.
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