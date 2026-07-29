Скандал с избиением туристки разделил грузин на «европейских» и настоящих

М ММ "в традиционной грузинской культуре мужчина, поднимающий руку на женщину, — позор для семьи. "-они же стремятся в Гейропу! Какая ТРАДИЦИОННАЯ?? Скоро традиционной станет НЕтрадиционная. -Генацвале, жену позови! -Вахтанг, тебя зовут...

Владимир Витковский ... обычное явление для этого недоразумения, неужели кто-то думал, что будет по-другому, нечего нпо помойкам ездить...