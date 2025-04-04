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«Тампа» с Кучеровым проиграла «Оттаве», у Василевского 17 сэйвов

«Тампа» с Кучеровым проиграла «Оттаве», у Василевского 17 сэйвов

В ночь на 4 апреля (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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