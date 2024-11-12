Огромная конструкция «Астраханцам» появилась на острове Городской

Флагшток высотой 65 метров и весом 25 тонн установили напротив исторического центра Коса. Огромная конструкция «Астраханцам» на острове Городской, предполагает размещение флага Российской Федерации размером 18 на 12 метров.
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