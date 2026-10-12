Спортдиректором «Балтики» могут стать Андреев, Котов (экс-«Факел») или Чистяков (экс-«Акрон»). На Маргаряна выходили «Локомотив» и ЦСКА (Александр Дорский)

Александр Дорский рассказал, кто может стать новым спортивным директором «Балтики». – Насколько я знаю, сейчас рассматриваются три кандидатуры: Дмитрий Андреев , Кирилл Котов (бывший спортивный директор « Факела ») и Антон Чистяков – бывший спортивный директор «Нижнего Новгорода» и «Акрона», который до этого работал в структуре ЦСКА и «Спартака».