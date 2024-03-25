"Прогрев" начался - Россию пытаются спровоцировать. Что ж, получайте

К чему привела очередная попытка атаковать Крымский мост? Кто был вовлечён в это нападение? И к каким последствиям может привести теракт в "Крокус Сити Холле"? Рассказываем о самых важных событиях последнего времени.
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