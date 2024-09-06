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Google запустит нового ИИ-помощника «Ask Photos» для поиска Google приступил к тестиро...

Google запустит нового ИИ-помощника «Ask Photos» для поиска Google приступил к тестиро...

Google запустит нового ИИ-помощника «Ask Photos» для поискаGoogle приступил к тестированию новой функции «Ask Photos» (спроси у фото) на основе искусственного интеллекта, с помощью которой можно задавать вопросы по фотографиям и получать ответы на основе их содержимого.

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