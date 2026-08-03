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За кулисами «Склифосовского»: как создавали сериал и почему зрители заставили сценаристов вернуть героя

За кулисами «Склифосовского»: как создавали сериал и почему зрители заставили сценаристов вернуть героя

Осенью 2012 года на экраны вышел сериал о буднях сотрудников НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Проект быстро стал популярным и превратился в долгоиграющую медицинскую драму: новые сезоны выходят почти каждый год, а история хирурга Олега Брагина обросла десятками сюжетных поворотов.

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