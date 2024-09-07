Беглов: Центр социальной реабилитации на Камской дает людям главное — социализацию

Губернатор провел рабочий объезд социальных и образовательных объектов Василеостровского района. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда социальных и образовательных объектов Василеостровского района посетил новое здание Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на Васильевском острове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии