Депутат Шеремет посчитал вздором планы Украины предъявить ультиматум России

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет заявил, что угроза украинских властей предъявить российскому правительству ультимативные требования в рамках вопроса о завершении конфликта являются "чушью собачьей".
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