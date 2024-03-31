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Введён режим КТО в Дагестане: Террористы заблокированы в Махачкале и Каспийске

Введён режим КТО в Дагестане: Террористы заблокированы в Махачкале и Каспийске

ФСБ заблокировала террористов в Махачкале и Каспийске, введён режим контртеррористической операции.Как говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), в Махачкале и Каспийске заблокированы террористы.

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