Введён режим КТО в Дагестане: Террористы заблокированы в Махачкале и Каспийске

ФСБ заблокировала террористов в Махачкале и Каспийске, введён режим контртеррористической операции.Как говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), в Махачкале и Каспийске заблокированы террористы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии