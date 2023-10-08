Экскурсия в Бобруйский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.

С целью ознакомление с профессиями, обеспечивающими в том числе и национальную безопасность Республики Беларусь, с учетом личностных качеств обучающихся, их индивидуальных особенностей, 28 сентября 2023 года с учащимися Государственного учреждения образования ´Средняя школа №27 г.