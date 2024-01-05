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Выступление Брежневой вырезали из украинского «голубого огонька»

Выступление Брежневой вырезали из украинского «голубого огонька»

Канал “1+1 Украина” удалил выступление популярной певицы Веры Брежневой из новогоднего музыкального концерта.

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Комментарии
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Александр Шефер
Украина...не лезьте туда... она еще больна!  Скора наступит великий апокалипс... все в корне измениться и вернется на круги своя! Чего и они в большинстве хотят! Но несколько растерялись, зажирели... вот и не знают сегодня как быть, нет организаторов! А клоун изо сех сил старается просто продлить свою жизнь, он же прекрасно знает  что по другому никак, будущего то у него никакого!
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