Выступление Брежневой вырезали из украинского «голубого огонька»

Александр Шефер

Украина...не лезьте туда... она еще больна! Скора наступит великий апокалипс... все в корне измениться и вернется на круги своя! Чего и они в большинстве хотят! Но несколько растерялись, зажирели... вот и не знают сегодня как быть, нет организаторов! А клоун изо сех сил старается просто продлить свою жизнь, он же прекрасно знает что по другому никак, будущего то у него никакого!