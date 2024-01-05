Канал “1+1 Украина” удалил выступление популярной певицы Веры Брежневой из новогоднего музыкального концерта.
Выступление Брежневой вырезали из украинского «голубого огонька»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Шефер
Украина...не лезьте туда... она еще больна! Скора наступит великий апокалипс... все в корне измениться и вернется на круги своя! Чего и они в большинстве хотят! Но несколько растерялись, зажирели... вот и не знают сегодня как быть, нет организаторов! А клоун изо сех сил старается просто продлить свою жизнь, он же прекрасно знает что по другому никак, будущего то у него никакого!
Ответить
18 час.
Свежие комментарии