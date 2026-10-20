До 62% выросла доля недовольных работой канцлера Фридриха Мерца среди сторонников ХДС/ХСС — максимума за время канцлерства, следует из опроса института Forsa, сообщает 20 октября телеканал RTL.
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