Срочно! Командный пункт с офицерами из Польши и США взлетел на воздух: Часов Яр – въезд в подземелье

На старых советских картах она обозначена как воинская часть, пионерский лагерь и дом отдыха Огнеупорец, Часовоярский огнеупорный завод Ракета «Искандер» высокоточным ударом 25 марта 2024 года успешно прорвалась в подземный бункер в селе Часов Яр, где находился командный пункт группы украинских войск, фактически уничтожив его.