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Срочно! Командный пункт с офицерами из Польши и США взлетел на воздух: Часов Яр – въезд в подземелье

Срочно! Командный пункт с офицерами из Польши и США взлетел на воздух: Часов Яр – въезд в подземелье

На старых советских картах она обозначена как воинская часть, пионерский лагерь и дом отдыха Огнеупорец, Часовоярский огнеупорный завод Ракета «Искандер» высокоточным ударом 25 марта 2024 года успешно прорвалась в подземный бункер в селе Часов Яр, где находился командный пункт группы украинских войск, фактически уничтожив его.

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Комментарии
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Н
Наталья
Это радует! Только уничтожать!
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16 час.
Александр Плешков
пусть еще привозят
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16 час.

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