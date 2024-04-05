Органам предварительного следствия в системе МВД России исполняется 61 год

61 год назад, 6 апреля 1963 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР право производства предварительного следствия наряду с органами прокуратуры и госбезопасности было предоставлено и следователям органов охраны общественного порядка.
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