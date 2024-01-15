Посредником в деле Шеломенцева был экс-чиновник мэрии Барнаула. Его отпустили из СИЗО

Бывшего чиновника барнаульской мэрии Сергея Щукина 11 ноября освободили из-под стражи в зале суда Посредником в деле о даче взятки заместителю мэра Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антону Шеломенцеву был бывший заместитель председателя комитета мэрии по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Сергей Щукин, сообщили источники amic.