Слава Курилов: почему самого отчаянного перебежчика из СССР не тронули акулы

Любители историиСлава Курилов: почему самого отчаянного перебежчика из СССР не тронули акулы Слава Курилов, сбежавший с лайнера «Советский Союз» в 1974 году, отправился в свое путешествие вплавь налегке.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьБОБорис ОсиповПобрезговали...натела хинчагашвилиИ смысл побега?Pawel PolistchukУтонуть вдали от Родины...ЛеонидПобрезговали акулы...Владимир ЛисуковДа, акулы питаться шпионами брезгуют.кормчийТак он ко всему и жид был, а такое го..но акулы не едят !Комментировать
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