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Слава Курилов: почему самого отчаянного перебежчика из СССР не тронули акулы

Слава Курилов: почему самого отчаянного перебежчика из СССР не тронули акулы

Слава Курилов, сбежавший с лайнера «Советский Союз» в 1974 году, отправился в свое путешествие вплавь налегке.

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Борис Осипов
Побрезговали...
натела хинчагашвили
И смысл побега?
Pawel Polistchuk
Утонуть вдали от Родины...
Леонид
Побрезговали акулы...
Владимир Лисуков
Да, акулы питаться шпионами брезгуют.
кормчий
Так он ко всему и жид был, а такое го..но акулы не едят !

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