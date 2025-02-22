Алсу назвала главную ошибку, которую она допустила в браке с Яном Абрамовым. Артистка призналась, что в отношениях с Яном Абрамовым часто поступала неправильно: из-за собственного воспитания ей приходилось подавлять эмоции и закрывать глаза на происходящие вещи.