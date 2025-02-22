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Мода и Шоу-бизнес

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«Мудрости — ноль»: Алсу рассказала, какую главную ошибку допустила в браке с Абрамовым из-за воспитания

«Мудрости — ноль»: Алсу рассказала, какую главную ошибку допустила в браке с Абрамовым из-за воспитания

Алсу назвала главную ошибку, которую она допустила в браке с Яном Абрамовым. Артистка призналась, что в отношениях с Яном Абрамовым часто поступала неправильно: из-за собственного воспитания ей приходилось подавлять эмоции и закрывать глаза на происходящие вещи.

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